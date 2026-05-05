В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили

На Ровенщине оленя Бориса усыпили. Теперь его везут в Киевскую область

Стало известно, что оленя Бориса, которого недавно сбила машина, готовят к операции. В Ровенскую область приехали специалисты из Киевской области. Они осмотрели животное и решили, что нужно хуриргическое вмешательство. Сейчас Бориса усыпили и везут в Киевскую область, где будут делать операцию.

Напомним, вечером 23 марта в Заречненском районе Ровенской области неизвестный водитель сбил популярного в соцсетях оленя Бориса. Впоследствии водителя разыскали.

Суд назначил сбившей животное женщине административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Также с водительницы взыскан судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.