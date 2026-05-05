В Киеве россиян регистрировали как волонтеров

В столице разоблачили схему легализации иностранцев. Среди них россияне, которых «превратили» в волонтеров

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, незаконной схемой воспользовалось более 100 иностранцев. У организаторов схемы во время обысков изъяли деньги: более 56 тысяч долларов, 280 тысяч гривен, 5 тысяч евро и 4 тысячи злотых.

Известно, что задокументирована легализация трех иностранцев. Среди них были двое россиян. Их легализовали под видом волонтеров по приглашению благотворительного фонда, а также директора фиктивного предприятия.

