Российские военные в течение дня более 80 атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии два района Днепропетровской области, погиб один человек, еще 13 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины.

Повреждены предприятия, инфраструктура, больница, лицей, магазины, парикмахерская, частные дома и автомобили.

Один человек погиб, еще 13 пострадали. В больнице в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина. Также госпитализированы в состоянии средней тяжести еще пять человек. Остальные будут лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе россияне ударили по Зеленодольскому обществу. Поврежден почтовое отделение.

