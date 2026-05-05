В Одессе неизвестные атаковали служебный автомобиль территориального центра комплектования. Инцидент произошел 5 мая во время транспортировки военнообязанных на медкомиссию

Об этом областной ТЦК и СП сообщил в Фейсбуке.

Сначала два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта. После этого группа неустановленных лиц повредила окна служебного автомобиля и распылила в его салоне газ раздражающего действия.

Совершенное создало реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения, а также лиц, находившихся вместе с ними в авто.

"Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от исполнения воинского долга группе военнообязанных, трое из которых, воспользовавшись ситуацией, скрылись с места происшествия. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины", — отмечают в ТЦК.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки обратится в правоохранительные органы для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и исполнению противоправных действий.

В ТЦК подчеркивают: все участники инцидента будут идентифицированы, их действия квалифицируют в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, что в Днепре 4 мая во время осуществления мер по оповещению произошло нападение на представителей Территориального центра комплектования.