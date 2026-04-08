На Волыни судят депутата за хищение почти на четверть миллиона

Прокуроры Камень-Каширской окружной прокуратуры Волынской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из поселковых советов. Речь идет о хищении чужого имущества

Как выяснили правоохранители, осенью 2024 директор предприятия по результатам закупки заключил с субъектом хозяйствования договор. Речь шла о капитальном ремонте котельной в медицинском заведении.

Однако чиновник согласовал закупку котла по завышенной почти на четверть миллиона гривен стоимости.

