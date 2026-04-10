На Прикарпатті ділок заробив сотні тисяч гривень на платному паркуванні

На Прикарпатті викрили чоловіка, який привласнив бюджетні кошти. Він розробив схему заробітку на платному паркуванні

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, RegioNews.

Ще в 2018 році 39-річний житель Івано-Франківська розробив схему, як він може заробити на платному паркуванні та привласнити бюджетні кошти. До схеми він залучив 36-річну підприємицю. З нею уклали договір представники Управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради щодо облаштування та обслуговування майданчиків для платного паркування у межах Першої паркувальної зони.

Бюджет через цю схему втратив близько 350 тисяч гривень. Фігуранти отримали підозри.

