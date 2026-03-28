28 марта 2026, 15:28

Вспышка кори на Прикарпатье: что запретят и кого это касается

28 марта 2026, 15:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Прикарпатье зафиксирована вспышка кори, преимущественно среди детей. Главный государственный санитарный врач регионал Руслан Савчук сообщил о необходимости усиления противоэпидемических мер

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По данным Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней, в Надвирнянском районе с начала года зарегистрировано 68 подозрений на корь, из которых 62 подтверждены лабораторно. Большинство больных – дети.

Больше всего случаев в Делятинской общине, а также в Пасечнянской, Перерислянской, Надвирнянской, Яремчанской и Поляницкой общинах.

Основные очаги заболевания связаны со школами и детскими садами. Уже внедрена дистанционная учеба в ряде заведений, где зафиксированы вспышки, а также другие ограничительные меры.

"Кор – чрезвычайно заразное заболевание с инкубационным периодом до 21 дня. Сейчас ключевая задача – остановить распространение вируса из-за ответственности общин, активной позиции медицинской системы и вакцинации", – подчеркнул Руслан Савчук.

Среди предложенных ограничений и мер:

  • дистанционное обучение в заведениях с двумя и более случаями кори до стабилизации ситуации;
  • ограничение посещения детских коллективов детьми без прививок;
  • запрещение массовых мероприятий с участием детей;
  • активное выявление больных с симптомами кори;
  • экстренная иммунопрофилактика контактных лиц;
  • медицинское наблюдение контактных в течение 21 дня;
  • усиление информационной работы по симптомам и важности вакцинации.

Напомним, в Украину поступили 100 000 доз комбинированной вакцины АКДП против коклюша, дифтерии и столбняка для безвозмездной вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок.

