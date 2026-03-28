Спалах кору на Прикарпатті: що заборонять і кого це стосується

На Прикарпатті зафіксовано спалах кору, переважно серед дітей. Головний державний санітарний лікар регіонк Руслан Савчук повідомив про необхідність посилення протиепідемічних заходів

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у Надвірнянському районі від початку року зареєстровано 68 підозр на кір, з яких 62 підтверджено лабораторно. Більшість хворих – діти.

Найбільше випадків у Делятинській громаді, а також у Пасічнянській, Переріслянській, Надвірнянській, Яремчанській та Поляницькій громадах.

Основні осередки захворювання пов'язані зі школами та дитячими садочками. Уже впроваджено дистанційне навчання у низці закладів, де зафіксовано спалахи, а також інші обмежувальні заходи.

"Кір – надзвичайно заразне захворювання з інкубаційним періодом до 21 дня. Зараз ключове завдання – зупинити поширення вірусу через відповідальність громад, активну позицію медичної системи та вакцинацію", – наголосив Руслан Савчук.

Серед запропонованих обмежень та заходів:

дистанційне навчання у закладах із двома і більше випадками кору до стабілізації ситуації;

обмеження відвідування дитячих колективів дітьми без щеплень;

заборона масових заходів за участю дітей;

активне виявлення хворих із симптомами кору;

екстрена імунопрофілактика контактних осіб;

медичне спостереження контактних протягом 21 дня;

посилення інформаційної роботи щодо симптомів та важливості вакцинації.

Нагадаємо, в Україну надійшли 100 000 доз комбінованої вакцини АКДП проти кашлюку, дифтерії та правця для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень.