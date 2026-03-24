Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров и ГСЧС передает RegioNews.

"Это был гражданский транспорт – маршрутка. Враг сознательно избрал ее целью", – подчеркнул чиновник.

В результате атаки пострадал 65-летний водитель. Его обследуют медики, угрозы для жизни нет.

На момент удара пассажиров в транспорте не было.

Напомним, утром 24 марта российский FPV-дрон попал в электропоезд сообщением "Слатино – Харьков" в Харьковской области. Погиб пассажир, есть пострадавшие.