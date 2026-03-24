На Прикарпаття повернули 100 тіл загиблих військових – триває ідентифікація
До Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи в межах репатріації передали 100 неідентифікованих тіл українських військовослужбовців
Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків начальника установи Ігор Горичок, передає RegioNews.
За його словами, наразі експерти працюють над ідентифікацією загиблих, проводячи комплекс необхідних досліджень.
"Це ДНК-експертизи, стоматологічні, дактилоскопічні, медико-криміналістичні та судово-імунологічні. Обсяг роботи визначається індивідуально для кожного випадку", – зазначив він.
Для зберігання тіл обласне бюро отримало три нові рефрижератори. Їх встановили в Івано-Франківську, Коломиї та Калуші – на базі місцевих медичних закладів.
За словами Горичка, роботи зі встановлення та підключення обладнання тривали близько двох тижнів. Відтепер спеціалісти можуть відбирати зразки для ідентифікації загиблих також у Калуші та Коломиї.
Нагадаємо, станом на червень 2025 року в Україну повернуто 6060 тіл. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, окупанти часто передають останки у спотвореному вигляді: в одному пакеті можуть бути рештки кількох людей, або ж частини тіла однієї особи.
