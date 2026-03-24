На Прикарпаття повернули 100 тіл загиблих військових – триває ідентифікація

Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків начальника установи Ігор Горичок, передає RegioNews.

За його словами, наразі експерти працюють над ідентифікацією загиблих, проводячи комплекс необхідних досліджень.

"Це ДНК-експертизи, стоматологічні, дактилоскопічні, медико-криміналістичні та судово-імунологічні. Обсяг роботи визначається індивідуально для кожного випадку", – зазначив він.

Для зберігання тіл обласне бюро отримало три нові рефрижератори. Їх встановили в Івано-Франківську, Коломиї та Калуші – на базі місцевих медичних закладів.

За словами Горичка, роботи зі встановлення та підключення обладнання тривали близько двох тижнів. Відтепер спеціалісти можуть відбирати зразки для ідентифікації загиблих також у Калуші та Коломиї.

Нагадаємо, станом на червень 2025 року в Україну повернуто 6060 тіл. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, окупанти часто передають останки у спотвореному вигляді: в одному пакеті можуть бути рештки кількох людей, або ж частини тіла однієї особи.

Читайте також: "Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв