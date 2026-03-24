В ночь на 24 марта российские военные атаковали территорию Винницкой области

Об этом сообщила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки пострадали девять жилых домов. В большинстве взрывной волны выбиты окна. Имеются повреждения шиферного покрытия.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Комиссия по фиксации повреждений уже работает на местах.

Напомним, в ночь на 24 марта враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. РФ запустила 34 ракеты и около 400 беспилотников.