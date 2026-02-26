На Прикарпатье грузовик насмерть сбил человека

Фото: Нацполиция

Авария произошла 25 февраля около 19:00 на улице Полевой в Ивано-Франковске. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 33-летний водитель (гражданин Польши) был за рулем автопоезда в составе тягача Volvo с прицепом. Он выезжал с прилегающей территории, проявил невнимательность и совершил наезд на мужчину.

К сожалению, в результате ДТП 82-летний местный житель погиб. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пятеро получили травмы.