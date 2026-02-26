В Киеве судят инспектора полиции, предлагавшего должности для бронирования

Фото из открытых источников

Печерский районный суд Киева применил меру пресечения к инспектору сектора кадрового обеспечения Львовского районного управления полиции №2 ГУНП во Львовской области. Его подозревают в заработке на трудоустройстве уклоняющихся

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В ноябре прошлого года работник полиции вроде бы предложил знакомому трудоустроиться в одно из подразделений полиции охраны во Львовской области и получить бронирование от мобилизации. Такие "услуги" он оценил в 6 тысяч долларов.

По данным следствия, в январе этого года страж порядка получил 6 тысяч долларов и организовал знакомому встречу с работником отдела кадрового обеспечения УПО во Львовской области. Кроме того, неоднократно напоминал знакомому о необходимости уплатить 8500 гривен на банковскую платежную для своевременного снятия с розыска.

20 января мужчина пошел в административное здание полиции охраны с подготовленными документами для завершения процедуры трудоустройства и бронирования. Однако в тот день его задержала полиция и выяснила, что он находится в розыске ТЦК. После этого его отвезли на военно-врачебную комиссию и выдали повестку на отправку в воинскую часть.

Уже во время общения с ТЦК мужчина все же получил выписку из приказа о назначении на должность охранника 1 разряда во Львовской области, а через несколько дней ему удалось сформировать в приложении "Резерв+" выписку с информацией о бронировании. Правоохранитель позже ему заявил, что за проблемы, возникшие при бронировании, нужно доплатить 3 тысячи долларов и при передаче средств был задержан.

Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 342 тысячи гривен.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.