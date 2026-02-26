Последние взрывы в Днепре: появились первые детали и видео

Иллюстрационное фото

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.



В местных телеграмм-каналах сообщили о мощных взрывах в городе и пожаре. Были сообщения о том, что, вероятно, взорвались газовые баллоны.



Однако впоследствии стало известно, что пожар произошел в Подгородном в частном доме. Местные тоже сообщают о взрыве газовых баллонов. На место инцидента уже вызвали экстренные службы. О пострадавших пока информация не поступала.

В соцсетях публикуют видео, где можно увидеть пожар и услышать звуки взрывов.

Напомним, в январе в Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина. Баллон находился вблизи раскаленной печи.