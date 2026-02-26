Последние взрывы в Днепре: появились первые детали и видео
В Днепре вечером 26 февраля прогремели мощные взрывы. В соцсетях публикуют кадры с места событий
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В местных телеграмм-каналах сообщили о мощных взрывах в городе и пожаре. Были сообщения о том, что, вероятно, взорвались газовые баллоны.
Однако впоследствии стало известно, что пожар произошел в Подгородном в частном доме. Местные тоже сообщают о взрыве газовых баллонов. На место инцидента уже вызвали экстренные службы. О пострадавших пока информация не поступала.
В соцсетях публикуют видео, где можно увидеть пожар и услышать звуки взрывов.
Напомним, в январе в Винницкой области из-за взрыва газового баллона погибла женщина. Баллон находился вблизи раскаленной печи.
В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывыВсе новости »
26 февраля 2026, 15:39Взрыв газа в центре Львова: пострадали два человека
26 февраля 2026, 11:12
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Киеве мужчина насмехался над могилами погибших военных
26 февраля 2026, 18:50В Харькове женщина "заработала" четверть миллиона на выплатах от государства
26 февраля 2026, 18:35НАБУ и САП разоблачили эксруководство прокуратуры Ивано-Франковской области на масштабной коррупции
26 февраля 2026, 18:03В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
26 февраля 2026, 17:24Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
26 февраля 2026, 17:03В Днепре перекрыли миллионный канал поставки наркотиков
26 февраля 2026, 16:45Горе-врачи мать и сын "торговали" фейковой инвалидностью в Винницкой области
26 февраля 2026, 16:19В Украину вернули 1000 тел павших военных
26 февраля 2026, 15:59В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы
26 февраля 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »