Улицы Киева затапливает горячая вода
Печерск затапливает горячая вода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".
Вот такая ситуация сейчас на Игоря Брановицкого:
По всей видимости, на указанной улице произошла авария.
Напомним, на днях в Киеве горело бывшее здание Радио Эра. Информация о пострадавших не поступала.
