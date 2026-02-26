20:43  26 февраля
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
17:24  26 февраля
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 20:05

Графики отключений на 27 февраля: когда украинцы будут без света в пятницу

26 февраля 2026, 20:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечают в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, ночью и утром 26 февраля российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Укрэнерго экономика энергетика отключения света
Россия выпустила по Украине 39 ракет и 420 дронов: сколько сбила ПВО
26 февраля 2026, 10:45
Канада даст Украине 12 миллионов евро на энергетику: куда потратят деньги
25 февраля 2026, 23:35
Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей
25 февраля 2026, 19:55
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?
26 февраля 2026, 21:59
Суд приостановил дело о взяточничестве эксчиновника Херсонской ОВА из-за его службы в ВСУ
26 февраля 2026, 21:31
Улицы Киева затапливает горячая вода
26 февраля 2026, 21:06
В Киеве судят инспектора полиции, предлагавшего должности для бронирования
26 февраля 2026, 20:55
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
26 февраля 2026, 20:43
На Прикарпатье грузовик насмерть сбил человека
26 февраля 2026, 19:35
18 тысяч за "смену формы": в Киеве делец пытался освободить осужденную из колонии и устроить в ВСУ
26 февраля 2026, 19:15
В Киеве мужчина насмехался над могилами погибших военных
26 февраля 2026, 18:50
В Харькове женщина "заработала" четверть миллиона на выплатах от государства
26 февраля 2026, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »