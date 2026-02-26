Графики отключений на 27 февраля: когда украинцы будут без света в пятницу

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечают в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, ночью и утром 26 февраля российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.