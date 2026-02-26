20:43  26 февраля
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
17:24  26 февраля
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
26 февраля 2026, 19:15

18 тысяч за "смену формы": в Киеве делец пытался освободить осужденную из колонии и устроить в ВСУ

26 февраля 2026, 19:15
Фото из открытых источников
В Киеве применили меру пресечения к мужчине, которого подозревают в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. Оказалось, что он хотел "устроить" в ВСУ осужденную из колонии

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года женщина обратилась к мужчине с просьбой помочь ее матери, отбывающей тюремное наказание за дорожно-транспортное происшествие. Дочь хотела, чтобы ее мать вместо заключения присоединилась к Вооруженным силам Украины.

Мужчина "помощь" оценил в 18 тысяч долларов: 10 тысяч долларов США для содействия в освобождении из колонии и 8 тысяч долларов за зачисление на военную службу. 19 февраля якобы была передача денег в одной из пиццерий.

Суд взял подозреваемого под стражу, определив альтернативу в 3,3 млн. гривен залога.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

мобилизация задержание Киев
