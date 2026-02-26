В Киеве мужчина насмехался над могилами погибших военных

Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина насмехался над Народным мемориалом погибшим военным. Как выяснилось, он сейчас находится в СОЧ

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили об этом 25 февраля. В соцсетях появилось видео, где мужчина на главной площади страны высмеивал место памяти павшим Героям и требовал убрать флажки.

Как выяснилось, автором видео был 37-летний киевлянин. Он и сам военный, но находится в СОЧ. Правоохранители его задержали, но мотивы поступка он объяснить не смог.

"Правоохранители передали мужа Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем будет определять степень его ответственности", - сообщили в полиции.

