В Киеве мужчина насмехался над могилами погибших военных
В Киеве мужчина насмехался над Народным мемориалом погибшим военным. Как выяснилось, он сейчас находится в СОЧ
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители выяснили об этом 25 февраля. В соцсетях появилось видео, где мужчина на главной площади страны высмеивал место памяти павшим Героям и требовал убрать флажки.
Как выяснилось, автором видео был 37-летний киевлянин. Он и сам военный, но находится в СОЧ. Правоохранители его задержали, но мотивы поступка он объяснить не смог.
"Правоохранители передали мужа Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем будет определять степень его ответственности", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Житомирской области вандал украл флаг с могилы военного.
