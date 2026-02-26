Смертельное ДТП возле Житомира: погибла женщина, полиция устанавливает ее личность

Фото: Национальная полиция

Вечером 25 февраля в пригороде Житомира произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла около 20:20 на 125 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, недалеко от села Заричанов.

По предварительным данным, 44-летний житель Винницкой области, управляя автомобилем Renault в направлении Бердичева, совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части. После этого потерпевшая попала под колеса автопоезда под управлением 36-летнего жителя Кировоградщины.

В результате полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшей.

По приметам, женщине около 45 лет, среднего роста, с короткими темными волосами. Она была одета в синюю куртку, коричневые перчатки, черные брюки и светлый свитер с изображением Винни Пуха.

Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть информацией о личности погибшей или свидетелями аварии, с просьбой сообщить по номеру 102 или обратиться в Житомирское районное управление полиции №1.

