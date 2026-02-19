Водитель BMW устроил дрифт в центре Тернополя
К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на улице Патриарха Иосифа Слепого водитель автомобиля BMW выполнял опасные маневры вблизи пешеходного перехода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный канал патрульной полиции в Тернопольской области телеграмм.
В тот момент рядом находились люди. Такие действия создавали реальную угрозу как для пешеходов, так и для самого водителя.
Инспекторы оперативно прибыли на место, обнаружили транспортное средство и установили личность водителя. Им оказался 19-летний житель города. На него патрульные составили административные материалы.
Как сообщалось, в Тернополе столкнулись четыре автомобиля. Масштабное ДТП произошло 16 февраля.
