Водитель BMW устроил дрифт в центре Тернополя

К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что на улице Патриарха Иосифа Слепого водитель автомобиля BMW выполнял опасные маневры вблизи пешеходного перехода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный канал патрульной полиции в Тернопольской области телеграмм.

В тот момент рядом находились люди. Такие действия создавали реальную угрозу как для пешеходов, так и для самого водителя.

Инспекторы оперативно прибыли на место, обнаружили транспортное средство и установили личность водителя. Им оказался 19-летний житель города. На него патрульные составили административные материалы.

Как сообщалось, в Тернополе столкнулись четыре автомобиля. Масштабное ДТП произошло 16 февраля.