13:20  19 февраля
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
11:14  19 февраля
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 11:54

Смертельное ДТП: в Винницкой области столкнулись два грузовика

19 февраля 2026, 11:54
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в среду, 19 февраля, недалеко от села Туча Винницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение между грузовыми автомобилями MAN и DAF.

Медики госпитализировали 68-летнего водителя DAF и 48-летнего водителя MAN. Последний впоследствии скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии, назначены соответствующие экспертизы.

Смертельное ДТП: в Винницкой области столкнулись два грузовика

Напомним, вечером 14 февраля в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир одного из автомобилей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП происшествия Винницкая область авария погибший пострадавший грузовики
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство
19 февраля 2026, 15:29
В Николаевской области в результате ДТП травмировались пять человек
19 февраля 2026, 15:14
Новым руководителем порта Южный может стать Артем Литвинов, никогда профессионально не занимавшийся морскими перевозками
19 февраля 2026, 15:03
В Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу
19 февраля 2026, 14:57
На Сумщине пограничники уничтожили более полусотни российских дронов
19 февраля 2026, 14:41
Резерв+ временно прекратит работу
19 февраля 2026, 14:17
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 13:56
На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц
19 февраля 2026, 13:40
Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников
19 февраля 2026, 13:36
В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
19 февраля 2026, 13:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »