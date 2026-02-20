На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля

Фото: Національна поліція

Прикарпатські правоохоронці розслідують ДТП, внаслідок якої постраждало немовля. Аварія сталася 19 лютого близько 17:00 у селі Красник Верховинської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 62-річний водій автомобіля "ВАЗ-211340", рухаючись ґрунтовою дорогою на спуску, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, наїхав на пагорб та допустив перекидання авто.

У салоні на задньому сидінні на руках у матері перебував семимісячний хлопчик 2025 року народження, який отримав важкі травми. Водій був тверезий.

Попередньо травмоване немовля доставили до обласної дитячої лікарні у реанімаційне відділення

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

