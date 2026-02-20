15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
20 лютого 2026, 16:52

На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля

20 лютого 2026, 16:52
Фото: Національна поліція
Читайте также
Прикарпатські правоохоронці розслідують ДТП, внаслідок якої постраждало немовля. Аварія сталася 19 лютого близько 17:00 у селі Красник Верховинської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 62-річний водій автомобіля "ВАЗ-211340", рухаючись ґрунтовою дорогою на спуску, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, наїхав на пагорб та допустив перекидання авто.

У салоні на задньому сидінні на руках у матері перебував семимісячний хлопчик 2025 року народження, який отримав важкі травми. Водій був тверезий.

Попередньо травмоване немовля доставили до обласної дитячої лікарні у реанімаційне відділення

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові зіткнулися автомобіль Toyota, яким керував 18-річний львів’янин, та BMW 320 під керуванням 32-річного жителя міста. Внаслідок ДТП обидва водії та 10-річна пасажирка BMW отримали травми.

Івано-Франківська область Прикарпаття аварія ДТП ПДР немовля поліція
