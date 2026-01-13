Иллюстративное фото

В Прикарпатье разоблачили коррупционную деятельность начальника областного Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ. Оказалось, что он требовал взятки с предпринимателей-рыбаков

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Чиновник организовал схему получения взяток от предпринимателей, занимающихся промысловым отловом рыбы на Бурштынском водохранилище. Ежемесячно он потребовал с них 10 тысяч гривен взятки. За эти деньги он обещал "не мешать" их деятельности. То есть не составлять на них акты.

Задокументировано получение не менее 50 тысяч гривен взяток. Задержали чиновника "на горячем", когда он получал деньги.

"Следователи пятого следственного отдела (с дислокацией в городе Ивано-Франковске) ТУ ДБР, расположенного в городе Львове, задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения", - сообщили в полиции.

