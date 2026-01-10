19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
10 января 2026, 10:55

Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке

10 января 2026, 10:55
Фото: Нацполиция
В Одессе врач-психиатр получила подозрение из-за взятки. Правоохранители задержали ее "на горячем"

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

К врачу-психиатру обратился мужчина. У него были жалобы на здоровье. После первоначального осмотра его госпитализировали в стационар. Законодательством предусмотрена бесплатная медицинская помощь, но врач решила иначе.

Женщина сообщила пациенту, что он должен заплатить 1500 долларов за три месяца (по 500 долларов за каждый месяц стационара). Если он отказывается, она угрожала его выписать.

Полицейские задержали фигурантку сразу после получения оговоренной суммы средств. Ей уже доложено о подозрении.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

