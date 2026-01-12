На Львовщине адвокат требовала взятку за документы о воспитании маленького ребенка

Фото: Нацполиция

Во Львовской области будут судить адвоката и его сообщника. Они требовали от клиента взятку

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Адвокат и его сообщник требовали от клиента взятку в размере 6 700 долларов. Мужчина является отцом малолетней девочки. Деньги с него требовали за влияние на чиновников городского совета для принятия ими решения о составлении акта обследования условий проживания, а также выдачу справок о проживании дочери клиента вместе с отцом и его самостоятельного воспитания и содержания ребенка.

"Полученные от чиновников горсовета документы злоумышленница планировала приобщить к исковому заявлению для оказания влияния на принятие судьей положительного решения в пользу своего клиента по определению места жительства его малолетней дочери вместе с отцом. Для цього адвокат навіть "організувала" перереєстрацію місця проживання дружини свого клієнта (матері дівчинки) за "потрібною" адресою", - розповіли правоохоронці.

Злоумышленники получили деньги двумя частями и разделили сумму между собой. Теперь они получили подозрения. Им грозит штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.