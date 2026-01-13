16:19  13 січня
13 січня 2026, 16:55

На Прикарпаті викрили посадовця. який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного

13 січня 2026, 16:55
Ілюстративне фото
На Прикарпатті викрили корупційну діяльність начальника обласного Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Виявилось, що він вимагав хабарі з підприємців-рибалок

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Посадовець організував схему отримання хабарів від підприємців, які займаються промисловим виловом риби на Бурштинському водосховищі. Щомісячно він вимагав з них 10 тисяч гривень хабаря. За ці гроші він обіцяв "не заважати" їхній діяльності. Тобто, не складати на них акти.

Задокументовано отримання щонайменше 50 тисяч гривень хабарів. Затримали чиновника "на гарячому", коли він отримував гроші.

"Слідчі п’ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Івано-Франківську) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

хабар Івано-Франківська область
