Фото: ГСЧС

Пожар произошел 7 января около 18:50 в Святошинском районе столицы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В 16-этажном доме по улице Якуба Коласа возник пожар в одной из квартир на восьмом этаже.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в комнате квартиры горит мусор – жилье было сильно захламлено. Во время тушения огня огнеборцы нашли тело 86-летнего владельца квартиры.

Спасатели полностью ликвидировали возгорание. Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в декабре на Киевщине молодая пара погибла от угарного газа. Предварительно, трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире.