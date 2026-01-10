12:45  10 января
В Харьковской области мужчина продавал генераторы, которых не существует
Угрожала выписать из больницы: в Одессе врача-психиатра поймали на взятке
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
10 января 2026, 17:35

Отбирали документы и заставляли выполнять приказы: на Днепропетровщине разоблачили банду, которая брала людей в рабство

Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области разоблачили банду, которая втягивала людей в трудовое рабство. У них забирали документы и телефоны

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепропетровской области перед судом предстанут злоумышленники, которые втягивали людей в трудовое рабство. Понятно, что они находили и вербовали социально незащищенных людей. Затем они перевозили их в Одесскую область, обещая бесплатное жилье, питание и трудоустройство.

Однако вместо обещанной помощи людей ждало рабство: злоумышленники забирали у них документы, средства связи и заставляли тяжело работать. Были разоблачены четыре участника группы. Они получили подозрения по ч. 2 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатье полиция завершила расследование дела против 23-летней женщины, которая вербовала украинок для сексуального рабства за границей.

