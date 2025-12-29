Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. Один из них, 45-летний рыбак, смог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели достали из воды и доставили к берегу на лодке его 58-летнего товарища.

Оба мужчины от госпитализации отказались.

Спасатели в очередной раз призывают граждан не пренебрегать правилами безопасности и не выходить на тонкий лед, который сейчас крайне опасен.

Напомним, в Черниговской области мужчина погиб, провалившись под лед. Спасатели обнаружили тело 55-летнего погибшего в проломе льда примерно в 150 метрах от берега.