30 декабря 2025, 19:11

Едва не трагедия на Рождество: четверо детей провалились под лед в Коломые

30 декабря 2025, 19:11
Фото: иллюстративное
Во время рождественской колядки едва не произошла трагедия на воде

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Четверо детей в возрасте от 8 до 11 лет решили сократить путь к соседям и пошли через замерзший пруд. Лед оказался слишком тонким и не выдержал веса, в результате чего все дети оказались в ледяной воде.

Первым на крики о помощи отреагировал 18-летний курсант Харьковского национального университета внутренних дел Роман Плихтяк, который находился дома на каникулах. Парень сразу позвонил в Службу спасения по номеру 101 и бросился к водоему.

К спасательной операции присоединился 16-летний студент местного колледжа Ярема Книщук. Молодые люди действовали слаженно, пытаясь успокоить детей и подсказывая им, как держаться на поверхности воды.

Ситуация осложнялась тем, что мокрая зимняя одежда быстро тянула детей вниз, а самый младший мальчик на определенный момент исчез под водой. Ребята нашли рядом автомобильное колесо и использовали его как импровизированное спасательное средство.

Впоследствии к ним присоединился местный житель Виталий, который без колебаний зашел в холодную воду и помог по очереди вытащить детей на берег.

Самого маленького пострадавшего достали без сознания. Роман и Ярема сразу начали реанимационные мероприятия, а других детей согревали до приезда медиков. Всех четверых передали врачам скорой помощи, после осмотра в больнице их отпустили домой.

Напомним, на Киевском водохранилище во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. Один из них самостоятельно выбрался на берег, а другого спасатели вытащили на лодке и доставили в безопасное место.

