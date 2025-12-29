18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 19:20

В Прикарпатье сильный снег оставил 7 сел отрезанными: спасатели эвакуируют людей

29 декабря 2025, 19:20
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

Из-за сильной непогоды остаются отрезанными от основных дорог семь населенных пунктов в Чернелицкой и Городенковской территориальных громадах

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Местные власти и спасатели ГСЧС продолжают оказывать помощь жителям, обеспечивая доступ к медицинским услугам и безопасное передвижение по территории громад.

В частности, с помощью снегоболотохода "Богун" спасатели транспортировали трех жителей к автомобилям скорой помощи. Из села Михальче доставлен мужчина 1972 года рождения для дальнейшей перевозки в больницу на процедуру диализа.

В селе Репужинцы спасатели доставили медицинского работника к мужчине 1975 года рождения с подозрением на инсульт, после чего пациента транспортировали в карету "скорой". Также из этого же населенного пункта спасатели обеспечили доставку в скорую женщины 2007 года рождения для дальнейшей госпитализации.

Местные власти и спасатели призывают жителей соблюдать осторожность, внимательно следить за прогнозами погоды и по возможности воздерживаться от поездок во время неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, 29 декабря большинство областей Украины засыпает снегом, а на некоторых участках дорог уже ограничено движение. Самые большие снежные накопления создают сложные условия для водителей.

Прикарпатье непогода ГСЧС эвакуация медицинская помощь снег
29 декабря 2025
07 августа 2025
