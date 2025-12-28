Фото: Национальная полиция Украины

В Никопольском районе Днепропетровщины враг совершил десятки атак, повреждены дома и хозяйственные сооружения, пострадали два человека

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В результате вражеских атак на Днепропетровщине пострадали два человека, а жилые и хозяйственные объекты получили повреждения. Полиция работает на местах попадания и документирует последствия ударов.

В Никопольском районе враг совершил более шестидесяти атак в течение дня, используя FPV-дроны и тяжелую артиллерию. 27 декабря около 10 часов ударный дрон попал по городу Никополь. В результате атаки двое мужчин, 66 и 64 лет, получили осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии и находится под наблюдением медиков.

Враг повредил дома и хозяйственные постройки

Враг целил по Никополю и селам, входящим в Красногригорьевскую, Мировскую и Покровскую громады. На местах происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, которые фиксируют повреждения и собирают доказательства военных преступлений.

Согласно предварительным данным, пострадали около десяти многоквартирных домов, дошкольное учебное учреждение, транспортное предприятие, частные дома и хозяйственные сооружения. Также повреждено несколько автомобилей и не эксплуатируемых зданий.

Напомним, на Черниговщине в результате российских обстрелов пострадала 77-летняя женщина – удар по ее частному домовладению в Батуринской громаде повредил дом и хозяйственное сооружение.