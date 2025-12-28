15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2025, 10:00

В результате удара по жилым домам в Харьковской области пострадали три человека

28 декабря 2025, 10:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В течении дня российские войска атаковали несколько громад Харьковской области, применяя авиацию и беспилотники, в результате чего ранения получили гражданское население

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Под ударами оказались громады Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. По данным полиции, для атак противник использовал управляемые авиабомбы и беспилотники разных типов, направляя их по гражданской инфраструктуре.

На местах ударов работали правоохранители

В частности, 27 декабря армия РФ нанесла удар по городу Чугуев. Боеприпас попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего ранения получила 66-летняя женщина. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, кроме того правоохранители зафиксировали повреждение здания и прилегающей территории.

В тот же день российский дрон атаковал гражданского мужчину вблизи села Новая Казачья. Беспилотник попал в 50-летнего местного жителя, который двигался пешком. Мужчину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние уточняется.

Последствия обстрела жилого дома в Харьковской области

Кроме того, в населенном пункте Большой Бурлук в результате попаданий БПЛА были повреждены частные жилые дома. Ранение получила местная женщина. На местах обстрелов работают следственно-оперативные группы, документирующие последствия атак и открывающие уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, армия РФ в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру Украины, попав дронами по объектам добычи и ТЭЦ "Нафтогазу".

Как сообщалось, в субботу, 27 декабря, Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы". В частности, россияне массированно атаковали Киев и Киевщину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область обстрелы дроны РФ атака пострадавшие война
Буданов спрогнозировал дату окончания войны в Украине
27 декабря 2025, 18:18
РФ снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
27 декабря 2025, 17:59
В Украине снимают командиров сразу двух бригад: названная причина
27 декабря 2025, 15:07
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
28 декабря 2025, 13:00
В Киеве сотрудники ТЦК при проверке документов применили газовый баллончик и электрошокер
28 декабря 2025, 12:50
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 12:10
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
28 декабря 2025, 11:55
Успел просочиться за границу: НАБУ занялось "тяжеловесом" украинской политики Юрием "Юзиком" Корявченковым
28 декабря 2025, 11:30
Трагедия в Броварах: из-за генератора в подвале погиб человек, еще один в больнице
28 декабря 2025, 11:00
Киев более суток оставался без света после массированной ракетно-дроновой атаки
28 декабря 2025, 10:45
Ночью враг атаковал Никополь и Синельниковщину: 5 беспилотников сбили над Днепропетровщиной
28 декабря 2025, 10:26
Подозрения в деле НАБУ и САП уже получили несколько нардепов от "Слуги народа"
28 декабря 2025, 09:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »