Фото: Национальная полиция Украины

В течении дня российские войска атаковали несколько громад Харьковской области, применяя авиацию и беспилотники, в результате чего ранения получили гражданское население

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы населенных пунктов Харьковской области. Под ударами оказались громады Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. По данным полиции, для атак противник использовал управляемые авиабомбы и беспилотники разных типов, направляя их по гражданской инфраструктуре.

На местах ударов работали правоохранители

В частности, 27 декабря армия РФ нанесла удар по городу Чугуев. Боеприпас попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего ранения получила 66-летняя женщина. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, кроме того правоохранители зафиксировали повреждение здания и прилегающей территории.

В тот же день российский дрон атаковал гражданского мужчину вблизи села Новая Казачья. Беспилотник попал в 50-летнего местного жителя, который двигался пешком. Мужчину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, его состояние уточняется.

Последствия обстрела жилого дома в Харьковской области

Кроме того, в населенном пункте Большой Бурлук в результате попаданий БПЛА были повреждены частные жилые дома. Ранение получила местная женщина. На местах обстрелов работают следственно-оперативные группы, документирующие последствия атак и открывающие уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, армия РФ в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру Украины, попав дронами по объектам добычи и ТЭЦ "Нафтогазу".

Как сообщалось, в субботу, 27 декабря, Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы". В частности, россияне массированно атаковали Киев и Киевщину.