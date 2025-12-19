На Прикарпатье неизвестные травили собак: животные были в конвульсиях

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Местные жители обратились к правоохранителям и сообщили, что нашли двух мертвых беспризорных собак вблизи городского озера в Ивано-Франковске. Они отметили, что животные находились в конвульсиях.

Известно, что одна собака погибла. Вторую удалось передать в ветеринарную клинику. Тело погибшего животного передали работникам КП "Полигон".

"Также накануне сообщение о вероятном отравлении собак поступило в полицейские города Надворная. Правоохранители выехали на место происшествия, обследовали прилегающую территорию. Никаких трупов собак не обнаружено. В настоящее время правоохранители прорабатывают информацию о возможном отравлении собак в области", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.