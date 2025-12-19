15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 16:25

На Прикарпатті невідомі труїли собак: тварини були в конвульсіях

19 грудня 2025, 16:25
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті розслідують ймовірне отруєння тварин. Правоохоронці опрацьовують інформацію

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Місцеві жителі звернулись до правоохоронців та повідомили, що знайшли двох мертвих безпритульних собак поблизу міського озера в Івано-Франківську. Вони зазначили, що тварини були в конвульсіях.

Відомо, що одна собака загинула. Другу вдалось передати до ветеринарної клініки. Тіло загиблої тварини передали працівникам КП "Полігон".

"Також напередодні повідомлення про ймовірне отруєння собак надійшло до поліцейських міста Надвірна. Правоохоронці виїхали на місце події, обстежили прилеглу територію. Жодних трупів собак не виявлено. Наразі правоохоронці опрацьовують інформацію щодо можливого отруєння собак в області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

На Житомирщині чоловік жорстоко побив собаку трубою та кинув напівживу тварину в закинутій будівлі
18 грудня 2025, 17:35
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Полтаві та інших містах почали з’являтися написи із закликом до фізичного насилля над тими, хо уникає мобілізації
19 грудня 2025, 16:53
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
19 грудня 2025, 15:54
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 15:25
Бив по голові та всьому тілу: на Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір
19 грудня 2025, 14:45
У Запоріжжі експосадовець ДСНС вкрав пального на 13 млн грн
19 грудня 2025, 14:41
ЗМІ: Міндіч відмивав мільйони через купівлю 77 елітних квартир у Riverdale
19 грудня 2025, 14:22
Хотів купити електростанцію: на Буковині чоловік замість захисту від блекаутів "подарував" аферистам гроші
19 грудня 2025, 13:55
РФ знову атакувала міст на Одещині
19 грудня 2025, 13:36
Робота в СБУ за 7 тисяч доларів: у Кривому Розі судили ділка, який торгував посадами
19 грудня 2025, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
