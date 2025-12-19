На Прикарпатті невідомі труїли собак: тварини були в конвульсіях

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Місцеві жителі звернулись до правоохоронців та повідомили, що знайшли двох мертвих безпритульних собак поблизу міського озера в Івано-Франківську. Вони зазначили, що тварини були в конвульсіях.

Відомо, що одна собака загинула. Другу вдалось передати до ветеринарної клініки. Тіло загиблої тварини передали працівникам КП "Полігон".

"Також напередодні повідомлення про ймовірне отруєння собак надійшло до поліцейських міста Надвірна. Правоохоронці виїхали на місце події, обстежили прилеглу територію. Жодних трупів собак не виявлено. Наразі правоохоронці опрацьовують інформацію щодо можливого отруєння собак в області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.