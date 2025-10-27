Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Жителька Києва разом із 13-річним сином перебували на схилі гори Говерла і через різке погіршення погоди не могли самостійно спуститися. Жінка викликала допомогу.

Рятувальники підтримували зв’язок з туристами та встановили їхні координати. Вони дісталися до жінки та дитини і супроводили їх до бази "Заросляк".

