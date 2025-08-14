13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 12:32

У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники

14 серпня 2025, 12:32
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В середу, 13 серпня, під час спуску з Говерли травмувалася 39-річна туристка

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Жінка пошкодила ногу та не могла самостійно продовжити шлях.

На допомогу вирушили гірські рятувальники. Вони дісталися до постраждалої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази "Заросляк". Там жінку передали медикам.

Нагадаємо, 10 серпня на Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який заблукав у горах. Чоловік втратив орієнтування неподалік села Пробійнівка Верховинського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область Карпати Говерла горы рятувальники травма допомога турист
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Пара з Кривого Рогу намагалася переправити військовозобов’язаного за 12 тис. доларів через кордон
14 серпня 2025, 14:40
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
14 серпня 2025, 14:29
Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState
14 серпня 2025, 14:18
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 13:56
На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув
14 серпня 2025, 13:55
Росія випробовує FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "Пелюстка"
14 серпня 2025, 13:41
Завтра все завершиться: губернатор Бєлгорода висловив думку щодо можливого завершення війни
14 серпня 2025, 13:23
Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній
14 серпня 2025, 13:09
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
14 серпня 2025, 13:01
За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника
14 серпня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »