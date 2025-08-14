Фото: ДСНС

В середу, 13 серпня, під час спуску з Говерли травмувалася 39-річна туристка

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Жінка пошкодила ногу та не могла самостійно продовжити шлях.

На допомогу вирушили гірські рятувальники. Вони дісталися до постраждалої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази "Заросляк". Там жінку передали медикам.

Нагадаємо, 10 серпня на Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який заблукав у горах. Чоловік втратив орієнтування неподалік села Пробійнівка Верховинського району.