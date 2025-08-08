09:59  08 серпня
08 серпня 2025, 15:47

На Прикарпатті судили військового, який став ухилянтом, бо "мама так порадила"

08 серпня 2025, 15:47
В Івано-Франківській області суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні місця військової служби. Відомо, що він був стрільцем охорони військової частини

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

11 березня у супроводі офіцера військовий прийшов до себе додому. Причиною того, що він тоді покинув місце служби, була необхідність отримати паспортні документи. Згодом, як розповів стрілець, він залишився вдома і не повернувся до частини, бо йому так порадила мама.

Уже через 2,5 місяці він самостійно прийшов до правоохоронців. На суді він щиро розкаявся, кажучи, що повинен повернутися до служби в ЗСУ. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили військового, який без дозволу покинув місце служби. Раніше він був мобілізований, а згодом близько року ухилявся від служби. На суді він визнав свою провину, а причиною дій назвав відсутність дисципліни.

08 серпня 2025
