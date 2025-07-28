Фото: Нацполиция

На Прикарпатье у мужчины похитили деньги злоумышленники. Он заплатил за транспорт, но так и не получил товар

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

43-летний житель Надворнянщины стал жертвой аферистов. Он планировал купить трактор. Нашел транспортное средство он на одной из онлайн-платформ.

Мужчина связался с продавцом, заверившим его в исправном состоянии трактора. При этом якобы требовалось оплатить полную стоимость заранее. Речь идет о более чем 170 тысячах гривен. Аферист присвоил деньги. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Полицейские призывают граждан быть осмотрительными при покупке товаров онлайн", – говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мошенники обманули 95-летнего пенсионера. Они соврали ему, что его внук попал в аварию. Мужчина занервничал и передал аферистам деньги.