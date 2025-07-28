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На Прикарпатті в чоловіка викрали гроші зловмисники. Він заплатив за транспорт, але так і не отримав товар

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

43-річний житель Надвірнянщини став жертвою аферистів. Він планував купити трактор. Знайшов транспортний засіб він на одній з онлайн-платформ.

Чоловік зв'язався з продавцем, який запевнив його у справному стані трактора. При цьому нібито було потрібно сплатити повну вартість заздалегідь. Йдеться про понад 170 тисяч гривень. Аферист привласнив гроші. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліцейські закликають громадян бути обачними під час купівлі товарів онлайн", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині шахраї обманули 95-річного пенсіонера. Вони збрехали йому, що його онука потрапила в аварію. Чоловік занервував і передав аферистам гроші.