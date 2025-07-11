На Прикарпатье на берегу реки обнаружили артснаряд

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

В среду, 9 июля, на берегу реки в селе Нижне Ивано-Франковского района обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Боеприпас ликвидировали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В тот же день саперы обезвредили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, обнаруженный в селе Павловка Ивано-Франковского района.