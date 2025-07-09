В Николаевской области в поле обнаружили суббоеприпасы к российской крылатой ракете

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Вблизи одного из сел Новобугской общины Баштанского района местные жители обнаружили в поле опасные боеприпасы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

Саперы осмотрели подозрительные предметы и идентифицировали их как суббоеприпасы осколочного действия к крылатой ракете, которые запрещено транспортировать.

"Взрывотехники, соблюдая нормы безопасности, методом контролируемого подрыва, уничтожили вражеское вооружение на месте обнаружения", — говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что о подозрительной "находке" следует немедленно сообщить на спецлинии "102" и "101".