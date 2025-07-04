На стройплощадке в Ивано-Франковске нашли артснаряд
В среду, 2 июля, на открытой территории строительной площадки в Ивано-Франковске обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Боеприпас обезвредили
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
В тот же день пиротехники обезвредили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, обнаруженный в селе Ямница Ивано-Франковского района.
Напомним, ранее в одном из парков Киева мужчина обнаружил артснаряд.
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