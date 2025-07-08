На Черниговщине боевая часть сбитого "шахеда" упала в лесу и не взорвалась

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Жители одного из населенных пунктов Черниговского района обнаружили в лесном массиве сбитый вражеский ударный БпЛА. Недетонировавшая боевую часть дрона обезвредили взрывотехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.

Специалисты взрывотехнической службы полиции успешно изъяли боевую часть беспилотника типа "Shahed 136", а затем транспортировали ее на специально определенную площадку для дальнейшего уничтожения.