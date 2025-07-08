На Черниговщине боевая часть сбитого "шахеда" упала в лесу и не взорвалась
Жители одного из населенных пунктов Черниговского района обнаружили в лесном массиве сбитый вражеский ударный БпЛА. Недетонировавшая боевую часть дрона обезвредили взрывотехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.
Специалисты взрывотехнической службы полиции успешно изъяли боевую часть беспилотника типа "Shahed 136", а затем транспортировали ее на специально определенную площадку для дальнейшего уничтожения.
Напомним, ранее житель Запорожья нашел боевую часть ударного дрона типа "Shahed", который упал в Днепр и не взорвался.
Мы слышали взрывы: в Харькове посол Франции Гаэль Весьер стал свидетелем атаки "шахедами"Все новости »
07 июля 2025, 16:06Пограничники показали, как уничтожили станции связи оккупантов
07 июля 2025, 13:45Россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами": 10 раненых, есть разрушения
07 июля 2025, 10:48
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
Непогода накроет запад Украины: синоптики предупреждают о грозах, граде и ливнях
08 июля 2025, 08:05В Киеве мужчина украл вещи спасателя во время ракетной атаки РФ
08 июля 2025, 07:43ВМС Украины обновили данные о кораблях РФ в Черном море
08 июля 2025, 07:25Россияне сбрасывают взрывчатку с БпЛА на гражданских в Херсоне: есть раненые
08 июля 2025, 07:20Российские дроны атаковали Николаев: вспыхнул пожар, есть раненый
08 июля 2025, 07:11Хотел праздника: житель Киева запустил фейерверк с балкона многоэтажки
08 июля 2025, 07:05На Киевщине служебный автомобиль полиции попал в ДТП: патрульных госпитализировали
08 июля 2025, 06:10На Днепропетровщине во время пожара заживо сгорела женщина
08 июля 2025, 05:40В Запорожской области двух полицейских судили по госизмене: перешли на сторону врага
08 июля 2025, 05:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится