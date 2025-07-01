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01 июля 2025, 20:55

В Запорожье патрульные помогли спасти хищную птичку

01 июля 2025, 20:55
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Фото: Нацполиция
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Женщина в Запорожье обратилась в полицию, потому что не могла пройти мимо птицы. Он не мог взлететь и нуждался в помощи

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Вечером 30 июня жительница Запорожья обратилась в милицию. Она увидела птицу, которая едва держалась на ногах и не могла взлететь. Женщина самостоятельно обнаружила клинику, где могли принять его. Однако ей требовалась помощь полиции.

Патрульные помогли транспортировать птенца в ветеринарную клинику, где его осмотрели специалисты.

Следует отметить, что судя по фото, опубликованному в полиции, женщине случился пустельга. Это хищный плах из рода соколов. Они могут жить в гнездах вороновых птиц, каменных домах и норах.

Когда эти птицы охотятся, они могут повисать в воздухе на 10-20 метров. Охотятся обычно на небольших млекопитающих, ящериц или больших насекомых.

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