На Прикарпатье ГБР задержало высокопоставленного чиновника, который торговал секретной информацией

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности и внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области. Чиновник продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что за деньги он проверял сведения о наличии лиц в розыске, ограничениях на выезд за границу и другой закрытой информации. Для этого использовал персональный ключ доступа к реестрам.

Правоохранителю доложено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Прикарпатье женщина потеряла 230 тыс. грн из-за фальшивой ссылки.