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В Черкасской судили мужчину, который изнасиловал ребенка и убил его, чтобы скрыть преступление. Теперь его ждет заключение

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области судили мужчину, который изнасиловал и убил малолетнюю девочку. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Летом 2024 года 33-летний руководитель народного любительского ансамбля в доме культуры изнасиловал 10-летнюю девочку. Затем он убил ее, чтобы скрыть свое преступление. Также правоохранители обнаружили в его телефоне и ноутбуке детскую порнографию.

На суде мужчина так и не признал свою вину.

Напомним, ранее на Днепропетровщине судили женщину, продававшую порнографию с собственным сыном. Она совершала сексуальные действия по отношению к 8-летнему мальчику и снимала это на камеру. Теперь ближайшие годы она проведет за решеткой.