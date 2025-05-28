На Прикарпатье подростки выбросили кота с третьего этажа

иллюстративное фото: из открытых источников

Происшествие случилось в Калуше. Правоохранители проводят проверку и устанавливают участников инцидента

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Подростки выбросили кота с третьего этажа. Один из ребят снимал это на видео, впоследствии запись появилась в телеграм-каналах.

Во время мониторинга соцсетей видео заметили полицейские и начали проверку по факту жестокого обращения с животным.

Сейчас в полиции устанавливают подростков, которые издевались над котом, проверяют обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации действий несовершеннолетних.

Напомним, в Харьковской области полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух собак.