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29 мая 2025, 16:02

На Прикарпатье разыскали туристов, заблудившихся во время похода к озеру Несамовитое

29 мая 2025, 16:02
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фото: ГСЧС
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Вечером 28 мая спасатели получили сообщение о том, что двое туристов заблудились по дороге к озеру Несамовитое вблизи горы Говерла. Они нуждались в помощи

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели установили связь с заблудшими. Они разыскали туристов 20 и 23 лет, жителей Коломыйского района, и сопроводили их в базу "Заросляк".

В медицинской помощи парни не нуждались.

Напомним, ранее сообщалось, что в горах на Франковщине скончался 34-летний мужчина. Тело погибшего обнаружил турист поблизости вершины горы Поп Иван.

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Карпаты Прикарпатье туристы спасатели Озеро поиск Несамовитое
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