фото: ГСЧС

Вечером 28 мая спасатели получили сообщение о том, что двое туристов заблудились по дороге к озеру Несамовитое вблизи горы Говерла. Они нуждались в помощи

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели установили связь с заблудшими. Они разыскали туристов 20 и 23 лет, жителей Коломыйского района, и сопроводили их в базу "Заросляк".

В медицинской помощи парни не нуждались.

Напомним, ранее сообщалось, что в горах на Франковщине скончался 34-летний мужчина. Тело погибшего обнаружил турист поблизости вершины горы Поп Иван.