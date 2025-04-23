фото: Национальная полиция

В одном из населенных пунктов Городенковской общины Ивано-Франковской области 38-летний мужчина поджег летнюю кухню, в которой проживал

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Как выяснили полицейские, мужчина поссорился со своей 67-летней матерью, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрылся в помещении и намеренно поджег покрывало. Огонь быстро распространился, повредив мебель и бытовые вещи.

Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Полиция задержала мужчину в процессуальном порядке. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Суд избрал поджигательную меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине осудили мужчину, который хотел сжечь заживо бывших жену и тещу.